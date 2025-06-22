22.06.2025
Смотреть онлайн Понс - Vaqueros de Bayamon 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Понс — Vaqueros de Bayamon, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Juan Pachin Vicens Auditorium.
МСК, 1 тур, Арена: Juan Pachin Vicens Auditorium
Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу
Завершен
15:25 21:22 32:31 25:15 12:3
105 : 96
22 июня 2025
Превью матча Понс — Vaqueros de Bayamon
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
28
3-х очк. попадания
12
9
Реализовано штрафных
29
13
% реализации штрафных
93.5
65
Кол-во реализованных бросков
62
51
