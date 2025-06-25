Смотреть онлайн Сан Херман - Агуада Сантерос 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Сан Херман — Агуада Сантерос, 1 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Arquelio Torres Ramirez Coliseum.
26:22 24:23 32:19 27:23
Превью матча Сан Херман — Агуада Сантерос
Команда Сан Херман в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч.