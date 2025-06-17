Смотреть онлайн Гигантес де Каролина - Criollos de Caguas 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Гигантес де Каролина — Criollos de Caguas, 1 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Guillermo Angulo Coliseum.
31:16 21:31 28:23 34:16
Превью матча Гигантес де Каролина — Criollos de Caguas
Команда Гигантес де Каролина в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Criollos de Caguas, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.