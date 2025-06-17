Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.06.2025

Смотреть онлайн Гигантес де Каролина - Criollos de Caguas 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-РикоЧемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Гигантес де КаролинаCriollos de Caguas, 1 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Guillermo Angulo Coliseum.

МСК, 1 тур, Арена: Guillermo Angulo Coliseum
Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу
Гигантес де Каролина
Завершен
31:16 21:31 28:23 34:16
114 : 86
17 июня 2025
Criollos de Caguas
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Гигантес де Каролина — Criollos de Caguas

Команда Гигантес де Каролина в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Criollos de Caguas, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

Статистика матча

2-х очк. попадания
33
16
3-х очк. попадания
14
16
Реализовано штрафных
6
6
% реализации штрафных
85.7
54.5
Кол-во реализованных бросков
53
38
Игры 1 тур
12.08.2025
Vaqueros de Bayamon
82:68
Понс
Завершен
10.08.2025
Понс
79:88
Vaqueros de Bayamon
Завершен
08.08.2025
Vaqueros de Bayamon
100:79
Понс
Завершен
06.08.2025
Понс
90:76
Vaqueros de Bayamon
Завершен
04.08.2025
Vaqueros de Bayamon
92:76
Понс
Завершен
01.07.2025
Маягуэс
95:96
Сантурсе
Завершен
01.07.2025
Аресибо
99:95
Сан Херман
Завершен
30.06.2025
Гуайнабо
108:103
Гигантес де Каролина
Завершен
30.06.2025
Понс
99:79
Осос де Манати
Завершен
29.06.2025
Агуада Сантерос
76:87
Аресибо
Завершен
27.06.2025
Агуада Сантерос
84:113
Понс
Завершен
26.06.2025
Кебрадильяс
85:98
Маягуэс
Завершен
26.06.2025
Criollos de Caguas
87:100
Осос де Манати
Завершен
26.06.2025
Аресибо
76:79
Vaqueros de Bayamon
Завершен
25.06.2025
Гигантес де Каролина
83:93
Понс
Завершен
25.06.2025
Сан Херман
109:87
Агуада Сантерос
Завершен
24.06.2025
Кебрадильяс
116:111
Vaqueros de Bayamon
Завершен
24.06.2025
Осос де Манати
98:96
Гуайнабо
Завершен
23.06.2025
Сантурсе
118:72
Гигантес де Каролина
Завершен
23.06.2025
Маягуэс
99:87
Criollos de Caguas
Завершен
22.06.2025
Понс
105:96
Vaqueros de Bayamon
Завершен
22.06.2025
Аресибо
93:86
Сан Херман
Завершен
22.06.2025
Гуайнабо
115:113
Кебрадильяс
Завершен
21.06.2025
Агуада Сантерос
108:116
Маягуэс
Завершен
20.06.2025
Гуайнабо
112:105
Понс
Завершен
19.06.2025
Гигантес де Каролина
93:84
Маягуэс
Завершен
19.06.2025
Сан Херман
120:105
Агуада Сантерос
Завершен
18.06.2025
Vaqueros de Bayamon
107:88
Понс
Завершен
18.06.2025
Кебрадильяс
86:83
Аресибо
Завершен
18.06.2025
Сантурсе
88:73
Осос де Манати
Завершен
17.06.2025
Гигантес де Каролина
114:86
Criollos de Caguas
Завершен
16.06.2025
Маягуэс
92:74
Сан Херман
Завершен
16.06.2025
Сантурсе
98:89
Агуада Сантерос
Завершен
15.06.2025
Осос де Манати
91:112
Гигантес де Каролина
Завершен
15.06.2025
Аресибо
94:77
Кебрадильяс
Завершен
15.06.2025
Criollos de Caguas
102:93
Vaqueros de Bayamon
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Рома Рома
Комо Комо
15 Декабря
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Бетис Реал Бетис
15 Декабря
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Борнмут Борнмут
15 Декабря
23:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
15 Декабря
18:30
Динамо Москва U20 Динамо Москва U20
МХК Спартак МХК Спартак
15 Декабря
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
15 Декабря
18:30
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
15 Декабря
15:00
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
СКА-Нева СКА-Нева
15 Декабря
15:00
Омские Крылья Омские Крылья
Дизель Пенза Дизель Пенза
15 Декабря
16:00
Рубин Тюмень Рубин Тюмень
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
15 Декабря
17:00