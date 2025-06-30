30.06.2025
Смотреть онлайн Гуайнабо - Гигантес де Каролина 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Гуайнабо — Гигантес де Каролина, 1 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Mario Morales Coliseum.
МСК, 1 тур, Арена: Mario Morales Coliseum
Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу
Завершен
34:18 27:38 20:29 27:18
108 : 103
30 июня 2025
Превью матча Гуайнабо — Гигантес де Каролина
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
26
3-х очк. попадания
17
12
Реализовано штрафных
24
12
% реализации штрафных
80
85.7
Кол-во реализованных бросков
58
52
Комментарии к матчу