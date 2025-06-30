Фрибет 15000₽
30.06.2025

Смотреть онлайн Гуайнабо - Гигантес де Каролина 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-РикоЧемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: ГуайнабоГигантес де Каролина, 1 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Mario Morales Coliseum.

МСК, 1 тур, Арена: Mario Morales Coliseum
Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу
Гуайнабо
Завершен
34:18 27:38 20:29 27:18
108 : 103
30 июня 2025
Гигантес де Каролина
Смотреть онлайн
Превью матча Гуайнабо — Гигантес де Каролина

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
26
3-х очк. попадания
17
12
Реализовано штрафных
24
12
% реализации штрафных
80
85.7
Кол-во реализованных бросков
58
52
Игры 1 тур
12.08.2025
Vaqueros de Bayamon
82:68
Понс
Завершен
10.08.2025
Понс
79:88
Vaqueros de Bayamon
Завершен
08.08.2025
Vaqueros de Bayamon
100:79
Понс
Завершен
06.08.2025
Понс
90:76
Vaqueros de Bayamon
Завершен
04.08.2025
Vaqueros de Bayamon
92:76
Понс
Завершен
01.07.2025
Маягуэс
95:96
Сантурсе
Завершен
01.07.2025
Аресибо
99:95
Сан Херман
Завершен
30.06.2025
Гуайнабо
108:103
Гигантес де Каролина
Завершен
30.06.2025
Понс
99:79
Осос де Манати
Завершен
Комментарии к матчу
