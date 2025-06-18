18.06.2025
Смотреть онлайн Vaqueros de Bayamon - Понс 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Vaqueros de Bayamon — Понс, 1 тур . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Ruben Rodriguez.
МСК, 1 тур, Арена: Coliseo Ruben Rodriguez
Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу
Завершен
31:18 19:19 28:28 29:23
107 : 88
18 июня 2025
Превью матча Vaqueros de Bayamon — Понс
История последних встреч
Vaqueros de Bayamon
Понс
4 побед
2 побед
67%
33%
12.08.2025
Vaqueros de Bayamon
82:68
Понс
10.08.2025
Понс
79:88
Vaqueros de Bayamon
08.08.2025
Vaqueros de Bayamon
100:79
Понс
06.08.2025
Понс
90:76
Vaqueros de Bayamon
04.08.2025
Vaqueros de Bayamon
92:76
Понс
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
25
3-х очк. попадания
15
8
Реализовано штрафных
20
14
% реализации штрафных
76.9
66.7
Кол-во реализованных бросков
56
47
Игры 1 тур
12.08.2025
82:68
10.08.2025
79:88
08.08.2025
100:79
06.08.2025
90:76
04.08.2025
92:76
01.07.2025
95:96
01.07.2025
99:95
30.06.2025
108:103
30.06.2025
99:79
29.06.2025
76:87
27.06.2025
84:113
26.06.2025
85:98
26.06.2025
87:100
26.06.2025
76:79
25.06.2025
83:93
25.06.2025
109:87
24.06.2025
116:111
24.06.2025
98:96
23.06.2025
118:72
23.06.2025
99:87
22.06.2025
105:96
22.06.2025
93:86
22.06.2025
115:113
21.06.2025
108:116
20.06.2025
112:105
19.06.2025
93:84
19.06.2025
120:105
18.06.2025
107:88
18.06.2025
86:83
18.06.2025
88:73
17.06.2025
114:86
