22.06.2025
Смотреть онлайн Аресибо - Сан Херман 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Аресибо — Сан Херман, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Manuel Iguina Coliseum.
МСК, 1 тур, Арена: Manuel Iguina Coliseum
Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу
Завершен
21:22 25:19 26:16 21:29
21:22 25:19 26:16 21:29
93 : 86
22 июня 2025
Превью матча Аресибо — Сан Херман
История последних встреч
Аресибо
Сан Херман
1 победа
0 побед
100%
0%
01.07.2025
Аресибо
99:95
Сан Херман
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
18
3-х очк. попадания
11
9
Реализовано штрафных
18
23
% реализации штрафных
66.7
82.1
Кол-во реализованных бросков
50
50
Игры 1 тур
12.08.2025
82:68
10.08.2025
79:88
08.08.2025
100:79
06.08.2025
90:76
04.08.2025
92:76
01.07.2025
95:96
01.07.2025
99:95
30.06.2025
108:103
30.06.2025
99:79
29.06.2025
76:87
27.06.2025
84:113
26.06.2025
85:98
26.06.2025
87:100
26.06.2025
76:79
25.06.2025
83:93
25.06.2025
109:87
24.06.2025
116:111
24.06.2025
98:96
23.06.2025
118:72
23.06.2025
99:87
22.06.2025
105:96
22.06.2025
93:86
22.06.2025
115:113
21.06.2025
108:116
Комментарии к матчу