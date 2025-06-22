Смотреть онлайн Аресибо - Сан Херман 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Аресибо — Сан Херман, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Manuel Iguina Coliseum.