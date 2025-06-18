Смотреть онлайн Сантурсе - Осос де Манати 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Сантурсе — Осос де Манати, 1 тур . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Jose Miguel Agrelot Coliseum.
27:22 14:20 32:14 15:17
Превью матча Сантурсе — Осос де Манати
Команда Сантурсе в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.