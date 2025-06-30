Смотреть онлайн Понс - Осос де Манати 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Понс — Осос де Манати, 1 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на арене Juan Pachin Vicens Auditorium.
22:17 24:16 23:22 30:24
Превью матча Понс — Осос де Манати
Команда Понс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Осос де Манати, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.