Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу

Превью матча Понс — Осос де Манати

Команда Понс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Осос де Манати, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.