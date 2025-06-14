14.06.2025
Смотреть онлайн Гуайнабо - Агуада Сантерос 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Гуайнабо — Агуада Сантерос, 1 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Mario Morales Coliseum.
МСК, 1 тур, Арена: Mario Morales Coliseum
Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу
Завершен
25:21 30:26 36:30 18:32 10:14
25:21 30:26 36:30 18:32 10:14
119 : 123
14 июня 2025
Превью матча Гуайнабо — Агуада Сантерос
Статистика матча
2-х очк. попадания
30
24
3-х очк. попадания
12
15
Реализовано штрафных
20
30
% реализации штрафных
69
90.9
