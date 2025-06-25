Превью матча Гигантес де Каролина — Понс

Команда Гигантес де Каролина в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Понс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.