Смотреть онлайн Гигантес де Каролина - Понс 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Гигантес де Каролина — Понс, 1 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Guillermo Angulo Coliseum.
28:30 16:26 26:23 13:14
Превью матча Гигантес де Каролина — Понс
Команда Гигантес де Каролина в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Понс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.