08.08.2025
Смотреть онлайн Vaqueros de Bayamon - Понс 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Vaqueros de Bayamon — Понс, 1 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Ruben Rodriguez.
МСК, 1 тур, Арена: Coliseo Ruben Rodriguez
Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу
Завершен
29:13 18:24 25:22 28:20
100 : 79
08 августа 2025
Превью матча Vaqueros de Bayamon — Понс
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
29
15
3-х очк. попадания
8
13
Реализовано штрафных
17
10
% реализации штрафных
70.8
83.3
Кол-во реализованных бросков
54
38
Комментарии к матчу