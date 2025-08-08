Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Vaqueros de Bayamon - Понс 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-РикоЧемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Vaqueros de BayamonПонс, 1 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Ruben Rodriguez.

МСК, 1 тур, Арена: Coliseo Ruben Rodriguez
Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу
Vaqueros de Bayamon
Завершен
29:13 18:24 25:22 28:20
100 : 79
08 августа 2025
Понс
Превью матча Vaqueros de Bayamon — Понс

История последних встреч

Vaqueros de Bayamon
Vaqueros de Bayamon
Понс
Vaqueros de Bayamon
2 побед
0 побед
100%
0%
12.08.2025
Vaqueros de Bayamon
Vaqueros de Bayamon
82:68
Понс
Понс
Обзор
10.08.2025
Понс
Понс
79:88
Vaqueros de Bayamon
Vaqueros de Bayamon
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
29
15
3-х очк. попадания
8
13
Реализовано штрафных
17
10
% реализации штрафных
70.8
83.3
Кол-во реализованных бросков
54
38
