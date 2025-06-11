Смотреть онлайн Сантурсе - Criollos de Caguas 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Сантурсе — Criollos de Caguas, 1 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Jose Miguel Agrelot Coliseum.
20:9 21:19 32:26 21:25
Превью матча Сантурсе — Criollos de Caguas
Команда Сантурсе в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Criollos de Caguas, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 июля 2025 на поле команды Сантурсе, в том матче победу одержали хозяева.