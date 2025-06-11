Превью матча Сантурсе — Criollos de Caguas

Команда Сантурсе в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Criollos de Caguas, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 июля 2025 на поле команды Сантурсе, в том матче победу одержали хозяева.