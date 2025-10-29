Смотреть онлайн Цедевита Юниор - БК Прьевидза 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы ФИБА: Цедевита Юниор — БК Прьевидза, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Dom Sportova.
25:22 21:23 20:17 22:23
Превью матча Цедевита Юниор — БК Прьевидза
Команда Цедевита Юниор в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча. Команда БК Прьевидза, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения.