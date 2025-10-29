Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Вилкана Любин - УКАМ Мурсия 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы ФИБА: Вилкана ЛюбинУКАМ Мурсия, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на арене Hala Sportowo-Widowiskowa Globus.

МСК, 3 тур, Арена: Hala Sportowo-Widowiskowa Globus
Кубок Европы ФИБА
Вилкана Любин
Завершен
26:21 22:24 12:25 15:32
75 : 102
29 октября 2025
УКАМ Мурсия
Смотреть онлайн
Превью матча Вилкана Любин — УКАМ Мурсия

Команда Вилкана Любин в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда УКАМ Мурсия, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды УКАМ Мурсия, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Вилкана Любин
Вилкана Любин
УКАМ Мурсия
Вилкана Любин
0 побед
1 победа
0%
100%
20.09.2025
УКАМ Мурсия
УКАМ Мурсия
100:84
Вилкана Любин
Вилкана Любин
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
15
27
3-х очк. попадания
8
14
Реализовано штрафных
21
3
% реализации штрафных
72.4
60
Кол-во реализованных бросков
32
30
Игры 3 тур
29.10.2025
Динамо Сассари
105:94
Раста
Завершен
29.10.2025
Реджо-нель-Эмилия
73:75
Цибона
Завершен
29.10.2025
Антверп Джайэнтс
110:73
Тарту Уликоол
Завершен
29.10.2025
Сопот
93:58
Калев/Крамо
Завершен
29.10.2025
Башкими
74:83
Dijon
Завершен
29.10.2025
Цедевита Юниор
88:85
БК Прьевидза
Завершен
29.10.2025
Трепца
87:97
Анвил Влоцлавек
Завершен
29.10.2025
Баккен Беарз
90:78
Сарагоса
Завершен
29.10.2025
Вилкана Любин
75:102
УКАМ Мурсия
Завершен
29.10.2025
Брауншвейг
88:79
ПАОК
Завершен
29.10.2025
Фалько Сомбатхей
98:56
Анортосис Фамагуста
Завершен
29.10.2025
Керавнос
99:86
Пелистер
Завершен
29.10.2025
АЕК Ларнака
93:68
Csm Corona Brasov
Завершен
29.10.2025
CS Valcea 1924
61:102
Спортинг
Завершен
29.10.2025
Рильски Спортист
56:65
КК Босна
Завершен
29.10.2025
Перистери
87:75
Брно
Завершен
29.10.2025
Absheron BK
86:104
Neftchi
Завершен
29.10.2025
Кутаиси
62:114
Бильбао
Завершен
29.10.2025
Сокар Петкимспор
84:73
Орадя
Завершен
Комментарии к матчу
