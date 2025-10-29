Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы ФИБА : Вилкана Любин — УКАМ Мурсия , 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на арене Hala Sportowo-Widowiskowa Globus .

Превью матча Вилкана Любин — УКАМ Мурсия

Команда Вилкана Любин в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда УКАМ Мурсия, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды УКАМ Мурсия, в том матче победу одержали хозяева.