29.10.2025

Смотреть онлайн CS Valcea 1924 - Спортинг 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы ФИБА: CS Valcea 1924Спортинг, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Кубок Европы ФИБА
CS Valcea 1924
Завершен
12:27 19:26 21:24 9:25
61 : 102
29 октября 2025
Спортинг
Превью матча CS Valcea 1924 — Спортинг

Команда CS Valcea 1924 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Спортинг, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений.

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
22
3-х очк. попадания
2
17
Реализовано штрафных
21
7
% реализации штрафных
80.8
46.7
Кол-во реализованных бросков
28
30
Игры 3 тур
29.10.2025
Динамо Сассари
105:94
Раста
Завершен
29.10.2025
Реджо-нель-Эмилия
73:75
Цибона
Завершен
29.10.2025
Антверп Джайэнтс
110:73
Тарту Уликоол
Завершен
29.10.2025
Сопот
93:58
Калев/Крамо
Завершен
29.10.2025
Башкими
74:83
Dijon
Завершен
29.10.2025
Цедевита Юниор
88:85
БК Прьевидза
Завершен
29.10.2025
Трепца
87:97
Анвил Влоцлавек
Завершен
29.10.2025
Баккен Беарз
90:78
Сарагоса
Завершен
29.10.2025
Вилкана Любин
75:102
УКАМ Мурсия
Завершен
29.10.2025
Брауншвейг
88:79
ПАОК
Завершен
29.10.2025
Фалько Сомбатхей
98:56
Анортосис Фамагуста
Завершен
29.10.2025
Керавнос
99:86
Пелистер
Завершен
29.10.2025
АЕК Ларнака
93:68
Csm Corona Brasov
Завершен
29.10.2025
CS Valcea 1924
61:102
Спортинг
Завершен
29.10.2025
Рильски Спортист
56:65
КК Босна
Завершен
29.10.2025
Перистери
87:75
Брно
Завершен
29.10.2025
Absheron BK
86:104
Neftchi
Завершен
29.10.2025
Кутаиси
62:114
Бильбао
Завершен
29.10.2025
Сокар Петкимспор
84:73
Орадя
Завершен
