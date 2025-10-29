Смотреть онлайн Рильски Спортист - КК Босна 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы ФИБА: Рильски Спортист — КК Босна, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на арене Arena Samokov.
14:23 15:16 14:17 13:9
Превью матча Рильски Спортист — КК Босна
Команда Рильски Спортист в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда КК Босна, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений.