Смотреть онлайн Фалько Сомбатхей - Анортосис Фамагуста 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы ФИБА: Фалько Сомбатхей — Анортосис Фамагуста, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Arena Savaria.
20:11 23:14 28:11 27:20
Превью матча Фалько Сомбатхей — Анортосис Фамагуста
Команда Фалько Сомбатхей в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Анортосис Фамагуста, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения.