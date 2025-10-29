Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн АЕК Ларнака - Csm Corona Brasov 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы ФИБА: АЕК ЛарнакаCsm Corona Brasov, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Kition Athletic Center.

МСК, 3 тур, Арена: Kition Athletic Center
Кубок Европы ФИБА
АЕК Ларнака
Завершен
21:22 30:18 23:18 19:10
93 : 68
29 октября 2025
Csm Corona Brasov
Превью матча АЕК Ларнака — Csm Corona Brasov

Команда АЕК Ларнака в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Csm Corona Brasov, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
31
16
3-х очк. попадания
6
8
Реализовано штрафных
13
12
% реализации штрафных
81.2
70.6
Кол-во реализованных бросков
49
37
Игры 3 тур
29.10.2025
Динамо Сассари
105:94
Раста
Завершен
29.10.2025
Реджо-нель-Эмилия
73:75
Цибона
Завершен
29.10.2025
Антверп Джайэнтс
110:73
Тарту Уликоол
Завершен
29.10.2025
Сопот
93:58
Калев/Крамо
Завершен
29.10.2025
Башкими
74:83
Dijon
Завершен
29.10.2025
Цедевита Юниор
88:85
БК Прьевидза
Завершен
29.10.2025
Трепца
87:97
Анвил Влоцлавек
Завершен
29.10.2025
Баккен Беарз
90:78
Сарагоса
Завершен
29.10.2025
Вилкана Любин
75:102
УКАМ Мурсия
Завершен
29.10.2025
Брауншвейг
88:79
ПАОК
Завершен
29.10.2025
Фалько Сомбатхей
98:56
Анортосис Фамагуста
Завершен
29.10.2025
Керавнос
99:86
Пелистер
Завершен
29.10.2025
АЕК Ларнака
93:68
Csm Corona Brasov
Завершен
29.10.2025
CS Valcea 1924
61:102
Спортинг
Завершен
29.10.2025
Рильски Спортист
56:65
КК Босна
Завершен
29.10.2025
Перистери
87:75
Брно
Завершен
29.10.2025
Absheron BK
86:104
Neftchi
Завершен
29.10.2025
Кутаиси
62:114
Бильбао
Завершен
29.10.2025
Сокар Петкимспор
84:73
Орадя
Завершен
