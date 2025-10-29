Смотреть онлайн Баккен Беарз - Сарагоса 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы ФИБА: Баккен Беарз — Сарагоса, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на арене Djurslands Bank Arena.
20:20 28:23 17:14 25:21
Превью матча Баккен Беарз — Сарагоса
Команда Баккен Беарз в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Сарагоса, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений.