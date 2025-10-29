Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Антверп Джайэнтс - Тарту Уликоол 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы ФИБА: Антверп ДжайэнтсТарту Уликоол, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на арене Lotto Arena.

МСК, 3 тур, Арена: Lotto Arena
Кубок Европы ФИБА
Антверп Джайэнтс
Завершен
30:20 26:13 26:14 28:26
110 : 73
29 октября 2025
Тарту Уликоол
Смотреть онлайн
Превью матча Антверп Джайэнтс — Тарту Уликоол

Команда Антверп Джайэнтс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда Тарту Уликоол, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
38
17
3-х очк. попадания
10
9
Реализовано штрафных
4
12
% реализации штрафных
50
63.2
Кол-во реализованных бросков
36
20
Игры 3 тур
29.10.2025
Динамо Сассари
105:94
Раста
Завершен
29.10.2025
Реджо-нель-Эмилия
73:75
Цибона
Завершен
29.10.2025
Антверп Джайэнтс
110:73
Тарту Уликоол
Завершен
29.10.2025
Сопот
93:58
Калев/Крамо
Завершен
29.10.2025
Башкими
74:83
Dijon
Завершен
29.10.2025
Цедевита Юниор
88:85
БК Прьевидза
Завершен
29.10.2025
Трепца
87:97
Анвил Влоцлавек
Завершен
29.10.2025
Баккен Беарз
90:78
Сарагоса
Завершен
29.10.2025
Вилкана Любин
75:102
УКАМ Мурсия
Завершен
29.10.2025
Брауншвейг
88:79
ПАОК
Завершен
29.10.2025
Фалько Сомбатхей
98:56
Анортосис Фамагуста
Завершен
29.10.2025
Керавнос
99:86
Пелистер
Завершен
29.10.2025
АЕК Ларнака
93:68
Csm Corona Brasov
Завершен
29.10.2025
CS Valcea 1924
61:102
Спортинг
Завершен
29.10.2025
Рильски Спортист
56:65
КК Босна
Завершен
29.10.2025
Перистери
87:75
Брно
Завершен
29.10.2025
Absheron BK
86:104
Neftchi
Завершен
29.10.2025
Кутаиси
62:114
Бильбао
Завершен
29.10.2025
Сокар Петкимспор
84:73
Орадя
Завершен
