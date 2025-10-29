Смотреть онлайн Реджо-нель-Эмилия - Цибона 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы ФИБА: Реджо-нель-Эмилия — Цибона, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на арене Palabigi.
18:21 13:18 17:17 25:19
Превью матча Реджо-нель-Эмилия — Цибона
Команда Реджо-нель-Эмилия в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Цибона, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений.