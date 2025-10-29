Смотреть онлайн Керавнос - Пелистер 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы ФИБА: Керавнос — Пелистер, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Costas Papaellinas Arena.
Превью матча Керавнос — Пелистер
Команда Керавнос в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Пелистер, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения.