Смотреть онлайн Трепца - Анвил Влоцлавек 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы ФИБА: Трепца — Анвил Влоцлавек, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
23:32 18:12 16:27 30:26
Превью матча Трепца — Анвил Влоцлавек
Команда Трепца в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Анвил Влоцлавек, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений.