Смотреть онлайн Сопот - Калев/Крамо 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы ФИБА: Сопот — Калев/Крамо, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на арене Ergo Arena.
27:14 18:14 20:22 28:8
Превью матча Сопот — Калев/Крамо
Команда Сопот в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Калев/Крамо, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения.