29.10.2025

Смотреть онлайн Сопот - Калев/Крамо 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы ФИБА: СопотКалев/Крамо, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на арене Ergo Arena.

МСК, 3 тур, Арена: Ergo Arena
Кубок Европы ФИБА
Сопот
Завершен
27:14 18:14 20:22 28:8
93 : 58
29 октября 2025
Калев/Крамо
Смотреть онлайн
Превью матча Сопот — Калев/Крамо

Команда Сопот в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Калев/Крамо, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
15
3-х очк. попадания
13
6
Реализовано штрафных
18
10
% реализации штрафных
72
62.5
Кол-во реализованных бросков
49
31
Игры 3 тур
29.10.2025
Динамо Сассари
105:94
Раста
Завершен
29.10.2025
Реджо-нель-Эмилия
73:75
Цибона
Завершен
29.10.2025
Антверп Джайэнтс
110:73
Тарту Уликоол
Завершен
29.10.2025
Сопот
93:58
Калев/Крамо
Завершен
29.10.2025
Башкими
74:83
Dijon
Завершен
29.10.2025
Цедевита Юниор
88:85
БК Прьевидза
Завершен
29.10.2025
Трепца
87:97
Анвил Влоцлавек
Завершен
29.10.2025
Баккен Беарз
90:78
Сарагоса
Завершен
29.10.2025
Вилкана Любин
75:102
УКАМ Мурсия
Завершен
29.10.2025
Брауншвейг
88:79
ПАОК
Завершен
29.10.2025
Фалько Сомбатхей
98:56
Анортосис Фамагуста
Завершен
29.10.2025
Керавнос
99:86
Пелистер
Завершен
29.10.2025
АЕК Ларнака
93:68
Csm Corona Brasov
Завершен
29.10.2025
CS Valcea 1924
61:102
Спортинг
Завершен
29.10.2025
Рильски Спортист
56:65
КК Босна
Завершен
29.10.2025
Перистери
87:75
Брно
Завершен
29.10.2025
Absheron BK
86:104
Neftchi
Завершен
29.10.2025
Кутаиси
62:114
Бильбао
Завершен
29.10.2025
Сокар Петкимспор
84:73
Орадя
Завершен
Комментарии к матчу
