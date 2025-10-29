Смотреть онлайн Динамо Сассари - Раста 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы ФИБА: Динамо Сассари — Раста, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене Palaserradimigni.
20:25 19:28 32:21 34:20
Превью матча Динамо Сассари — Раста
Команда Динамо Сассари в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей. Команда Раста, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения.