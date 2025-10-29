Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Динамо Сассари - Раста 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы ФИБА: Динамо СассариРаста, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене Palaserradimigni.

МСК, 3 тур, Арена: Palaserradimigni
Кубок Европы ФИБА
Динамо Сассари
Завершен
20:25 19:28 32:21 34:20
105 : 94
29 октября 2025
Раста
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Динамо Сассари — Раста

Команда Динамо Сассари в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей. Команда Раста, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения.

Динамо Сассари Динамо Сассари
22
Италия
Luca Vincini
25
США
Rashawn Thomas
4
США
Desure Buie
9
Литва
Laurynas Beliauskas
2
США
Carlos Marshall
Раста Раста
14
Германия
Philipp Herkenhoff
10
США
Tevin Brown
23
США
Malcolm Dandridge
11
Alonzo Verge
5
США
TJ Bamba

Статистика матча

2-х очк. попадания
27
14
3-х очк. попадания
13
18
Реализовано штрафных
12
12
% реализации штрафных
80
75
Кол-во реализованных бросков
48
42
Игры 3 тур
29.10.2025
Динамо Сассари
105:94
Раста
Завершен
29.10.2025
Реджо-нель-Эмилия
73:75
Цибона
Завершен
29.10.2025
Антверп Джайэнтс
110:73
Тарту Уликоол
Завершен
29.10.2025
Сопот
93:58
Калев/Крамо
Завершен
29.10.2025
Башкими
74:83
Dijon
Завершен
29.10.2025
Цедевита Юниор
88:85
БК Прьевидза
Завершен
29.10.2025
Трепца
87:97
Анвил Влоцлавек
Завершен
29.10.2025
Баккен Беарз
90:78
Сарагоса
Завершен
29.10.2025
Вилкана Любин
75:102
УКАМ Мурсия
Завершен
29.10.2025
Брауншвейг
88:79
ПАОК
Завершен
29.10.2025
Фалько Сомбатхей
98:56
Анортосис Фамагуста
Завершен
29.10.2025
Керавнос
99:86
Пелистер
Завершен
29.10.2025
АЕК Ларнака
93:68
Csm Corona Brasov
Завершен
29.10.2025
CS Valcea 1924
61:102
Спортинг
Завершен
29.10.2025
Рильски Спортист
56:65
КК Босна
Завершен
29.10.2025
Перистери
87:75
Брно
Завершен
29.10.2025
Absheron BK
86:104
Neftchi
Завершен
29.10.2025
Кутаиси
62:114
Бильбао
Завершен
29.10.2025
Сокар Петкимспор
84:73
Орадя
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
Эдмонтон Эдмонтон
Филадельфия Филадельфия
13 Ноября
03:37
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
13 Ноября
05:30
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00