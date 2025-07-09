Смотреть онлайн Santiago Rodriguez Taverna - Дэниел Михальски 09.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Триест: Santiago Rodriguez Taverna — Дэниел Михальски, 1/16 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 13:10 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.