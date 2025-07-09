09.07.2025
Смотреть онлайн Santiago Rodriguez Taverna - Дэниел Михальски 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Триест: Santiago Rodriguez Taverna — Дэниел Михальски, 1/16 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 13:10 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
Челленджер Триест
Завершен
(7:5, 6:2)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Santiago Rodriguez Taverna - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Дэниел Михальски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Дэниел Михальски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Santiago Rodriguez Taverna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Santiago Rodriguez Taverna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Дэниел Михальски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Дэниел Михальски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Santiago Rodriguez Taverna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Santiago Rodriguez Taverna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Дэниел Михальски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Santiago Rodriguez Taverna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Santiago Rodriguez Taverna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Santiago Rodriguez Taverna - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Santiago Rodriguez Taverna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Дэниел Михальски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Santiago Rodriguez Taverna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Santiago Rodriguez Taverna - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Дэниел Михальски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Santiago Rodriguez Taverna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Santiago Rodriguez Taverna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
61%
52%
Реализация брейк - пойнтов
75%
75%
