09.07.2025
Смотреть онлайн Чунь Хсинь Тсенг - Самит Нагал 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Триест: Чунь Хсинь Тсенг — Самит Нагал, 1/16 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 15:25 по московскому времени и пройдет на корте Court 4.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 4
Челленджер Триест
Завершен
(1:6, 6:2, 6:7)
(1:6, 6:2, 6:7)
1 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Чунь Хсинь Тсенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Самит Нагал - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Самит Нагал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Самит Нагал - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Самит Нагал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Самит Нагал - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Самит Нагал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Самит Нагал - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Чунь Хсинь Тсенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Самит Нагал - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Чунь Хсинь Тсенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Чунь Хсинь Тсенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Чунь Хсинь Тсенг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Чунь Хсинь Тсенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Чунь Хсинь Тсенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Чунь Хсинь Тсенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Чунь Хсинь Тсенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Чунь Хсинь Тсенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Чунь Хсинь Тсенг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Самит Нагал - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Самит Нагал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Самит Нагал - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Чунь Хсинь Тсенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Самит Нагал - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Самит Нагал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Чунь Хсинь Тсенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Самит Нагал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
77%
66%
Реализация брейк - пойнтов
36%
86%
Комментарии к матчу