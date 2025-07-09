09.07.2025
Смотреть онлайн Юрий Родионов - Джулио Дзеппиери 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Триест: Юрий Родионов — Джулио Дзеппиери, 1/16 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 22:25 по московскому времени и пройдет на корте Court 4.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 4
Челленджер Триест
Отказ
(Победитель: Юрий Родионов)
- : -
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юрий Родионов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Джулио Дзеппиери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Джулио Дзеппиери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Джулио Дзеппиери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Джулио Дзеппиери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Юрий Родионов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Джулио Дзеппиери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Джулио Дзеппиери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Юрий Родионов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Джулио Дзеппиери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Джулио Дзеппиери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Джулио Дзеппиери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Юрий Родионов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Джулио Дзеппиери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Юрий Родионов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Юрий Родионов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Юрий Родионов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Юрий Родионов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Отказ от игnры
