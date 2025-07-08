08.07.2025
Смотреть онлайн Уго Бланшет - Андреа Пикчионе 08.07.2025. Прямая трансляция
Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 19:39 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
Челленджер Триест
(7:6, 2:2)
1 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Уго Бланшет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Уго Бланшет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Уго Бланшет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Уго Бланшет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Уго Бланшет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Андреа Пикчионе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Андреа Пикчионе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Уго Бланшет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Уго Бланшет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Андреа Пикчионе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Уго Бланшет - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
5
0
Выигрыш первой подачи
61%
63%
Реализация брейк - пойнтов
25%
18%
