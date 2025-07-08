08.07.2025
Смотреть онлайн Артур Геа - Томас Барриос Вера 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Триест: Артур Геа — Томас Барриос Вера, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Center court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Center court
Челленджер Триест
Завершен
(4:6, 7:6, 2:6)
1 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Томас Барриос Вера - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Томас Барриос Вера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Томас Барриос Вера - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Артур Геа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Томас Барриос Вера - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Артур Геа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Томас Барриос Вера - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Артур Геа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Артур Геа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Томас Барриос Вера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Томас Барриос Вера - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Томас Барриос Вера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Артур Геа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Томас Барриос Вера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Артур Геа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Артур Геа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Томас Барриос Вера - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Артур Геа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Томас Барриос Вера - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Артур Геа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Томас Барриос Вера - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Артур Геа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Томас Барриос Вера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Томас Барриос Вера - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Томас Барриос Вера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Томас Барриос Вера - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Томас Барриос Вера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Артур Геа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 30 - Артур Геа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Томас Барриос Вера - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
51%
64%
Реализация брейк - пойнтов
27%
88%
