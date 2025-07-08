Фрибет 15000₽
08.07.2025

Смотреть онлайн Хуан Пабло Фикович - Федерико Чина 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Триест: Хуан Пабло ФиковичФедерико Чина, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 18:25 по московскому времени и пройдет на корте Center court.

МСК, 1/16 финала, Корт: Center court
Челленджер Триест
Хуан Пабло Фикович
Завершен
(7:6, 5:7, 3:6)
1 : 2
08 июля 2025
Федерико Чина
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Juan P Ficovich - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Федерико Чина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Juan P Ficovich - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Juan P Ficovich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Juan P Ficovich - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Федерико Чина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Федерико Чина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Федерико Чина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Juan P Ficovich - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Федерико Чина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Juan P Ficovich - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Федерико Чина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Juan P Ficovich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Juan P Ficovich - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Федерико Чина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Juan P Ficovich - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Juan P Ficovich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Федерико Чина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Федерико Чина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Juan P Ficovich - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Федерико Чина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Федерико Чина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Федерико Чина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Федерико Чина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Федерико Чина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Федерико Чина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Федерико Чина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Juan P Ficovich - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Федерико Чина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Juan P Ficovich - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Федерико Чина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 33 - Juan P Ficovich - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 34 - Федерико Чина - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
64%
80%
Реализация брейк - пойнтов
38%
45%
