08.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Триест: Тхиаго Агустин Тиранте — Енрике Роча, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 4.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 4
Челленджер Триест
Прерванный
(4:0)
1 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тхиаго Агустин Тиранте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Тхиаго Агустин Тиранте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Тхиаго Агустин Тиранте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Тхиаго Агустин Тиранте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
75%
0%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
