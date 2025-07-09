09.07.2025
Смотреть онлайн Далибор Сврчина - Матей Додиг 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Триест: Далибор Сврчина — Матей Додиг, 1/16 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 20:35 по московскому времени и пройдет на корте Court 4.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 4
Челленджер Триест
Завершен
(4:6, 2:6)
(4:6, 2:6)
0 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Матей Додиг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Матей Додиг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Матей Додиг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Матей Додиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Далибор Сврчина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Матей Додиг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Матей Додиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Матей Додиг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Матей Додиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Матей Додиг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Матей Додиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Далибор Сврчина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Далибор Сврчина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Матей Додиг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Матей Додиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
64%
57%
Реализация брейк - пойнтов
25%
50%
Комментарии к матчу