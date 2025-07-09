09.07.2025
Смотреть онлайн Федерико Агустин Гомес - Lukas Neumayer 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Триест: Федерико Агустин Гомес — Lukas Neumayer, 1/16 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 13:15 по московскому времени и пройдет на корте Court 4.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 4
Челленджер Триест
Завершен
(3:6, 0:6)
0 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Федерико Агустин Гомес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Lukas Neumayer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Федерико Агустин Гомес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Lukas Neumayer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Lukas Neumayer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Lukas Neumayer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Федерико Агустин Гомес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Lukas Neumayer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Lukas Neumayer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Lukas Neumayer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Lukas Neumayer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Lukas Neumayer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Lukas Neumayer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Lukas Neumayer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Lukas Neumayer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
История последних встреч
Федерико Агустин Гомес
Lukas Neumayer
1 победа
0 побед
100%
0%
07.10.2025
Федерико Агустин Гомес
2:1
Lukas Neumayer
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
55%
75%
Реализация брейк - пойнтов
0%
62%
