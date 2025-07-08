Фрибет 15000₽
08.07.2025

Смотреть онлайн Виталий Сачко - Жером Ким 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Триест: Виталий СачкоЖером Ким, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
Челленджер Триест
Виталий Сачко
Завершен
(4:6, 6:2, 6:4)
2 : 1
08 июля 2025
Жером Ким
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Жером Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Жером Ким - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Виталий Сачко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Виталий Сачко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Виталий Сачко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Жером Ким - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Виталий Сачко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Жером Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Жером Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Жером Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Виталий Сачко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Виталий Сачко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Жером Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Жером Ким - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Виталий Сачко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Виталий Сачко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Виталий Сачко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Виталий Сачко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Виталий Сачко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Жером Ким - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Жером Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Жером Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Виталий Сачко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Виталий Сачко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Виталий Сачко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Виталий Сачко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Жером Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Виталий Сачко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
6
3
Двойные ошибки
10
4
Выигрыш первой подачи
76%
57%
Реализация брейк - пойнтов
54%
38%
