09.07.2025
Смотреть онлайн Стефано Траваглиа - Тристан Бойер 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Триест: Стефано Траваглиа — Тристан Бойер, 1/16 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на корте Center court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Center court
Челленджер Триест
Завершен
(7:6, 6:3)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тристан Бойер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Стефано Траваглиа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Стефано Траваглиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Стефано Траваглиа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Стефано Траваглиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Тристан Бойер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Тристан Бойер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Стефано Траваглиа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Тристан Бойер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Тристан Бойер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Тристан Бойер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Стефано Траваглиа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Стефано Траваглиа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Тристан Бойер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Стефано Траваглиа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Тристан Бойер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Стефано Траваглиа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Тристан Бойер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Стефано Траваглиа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Стефано Траваглиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Стефано Траваглиа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
67%
59%
Реализация брейк - пойнтов
30%
25%
Комментарии к матчу