09.07.2025
Смотреть онлайн Максим Мрва - Николоз Басилашвили 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Триест: Максим Мрва — Николоз Басилашвили, 1/16 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 15:55 по московскому времени и пройдет на корте Center court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Center court
Челленджер Триест
Завершен
(3:6, 6:2, 6:0)
2 : 1
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Максим Мрва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Николоз Басилашвили - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Николоз Басилашвили - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Николоз Басилашвили - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Николоз Басилашвили - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Максим Мрва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Максим Мрва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Николоз Басилашвили - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Николоз Басилашвили - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Максим Мрва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Николоз Басилашвили - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Максим Мрва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Максим Мрва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Максим Мрва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Николоз Басилашвили - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Максим Мрва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Максим Мрва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Максим Мрва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Максим Мрва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Максим Мрва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Максим Мрва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Максим Мрва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Максим Мрва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
66%
47%
Реализация брейк - пойнтов
64%
75%
