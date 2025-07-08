Фрибет 15000₽
08.07.2025

Смотреть онлайн Далма Галфи - Кайя Джуван 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияWTA Бостад: Далма ГалфиКайя Джуван, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
WTA Бостад
Далма Галфи
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
08 июля 2025
Кайя Джуван
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Кайя Джуван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Кайя Джуван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
4
1
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
76%
48%
Реализация брейк - пойнтов
42%
40%
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA