07.07.2025
Смотреть онлайн Джуле Нимиьер - Нао Хибино 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — WTA Бостад: Джуле Нимиьер — Нао Хибино, 1/16 финала . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
WTA Бостад
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джуле Нимиьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Джуле Нимиьер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Джуле Нимиьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Джуле Нимиьер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Джуле Нимиьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Нао Хибино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Джуле Нимиьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Джуле Нимиьер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Нао Хибино - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Джуле Нимиьер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Джуле Нимиьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Джуле Нимиьер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Джуле Нимиьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Нао Хибино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Джуле Нимиьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
76%
42%
Реализация брейк - пойнтов
50%
40%
