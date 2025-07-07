07.07.2025
Смотреть онлайн Астра Шарма - Мартина Тревисан 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — WTA Бостад: Астра Шарма — Мартина Тревисан, 1/16 финала . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Centre Court
WTA Бостад
Завершен
(6:2, 6:7, 3:6)
1 : 2
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Астра Шарма - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Мартина Тревисан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Астра Шарма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Мартина Тревисан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Астра Шарма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Астра Шарма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Астра Шарма - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Астра Шарма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Астра Шарма - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Астра Шарма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Астра Шарма - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Мартина Тревисан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Астра Шарма - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Мартина Тревисан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Мартина Тревисан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Мартина Тревисан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Астра Шарма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Мартина Тревисан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Астра Шарма - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Мартина Тревисан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Мартина Тревисан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Мартина Тревисан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Мартина Тревисан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Мартина Тревисан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 26 - Мартина Тревисан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Астра Шарма - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Астра Шарма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Астра Шарма - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
6
3
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
67%
70%
Реализация брейк - пойнтов
33%
43%
