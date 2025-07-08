08.07.2025
Смотреть онлайн Лючия Броцетти - Линеа Байралиу 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — WTA Бостад: Лючия Броцетти — Линеа Байралиу, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:25 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Centre Court
WTA Бостад
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Линеа Байралиу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Лючия Броцетти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Линеа Байралиу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Лючия Броцетти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Лючия Броцетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Лючия Броцетти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Лючия Броцетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Лючия Броцетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Лючия Броцетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Линеа Байралиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Линеа Байралиу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Лючия Броцетти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Лючия Броцетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Лючия Броцетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Лючия Броцетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Лючия Броцетти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
65%
50%
Реализация брейк - пойнтов
83%
100%
Комментарии к матчу