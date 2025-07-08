08.07.2025
Смотреть онлайн Катажина Кава - Нуриа Парризас-Диас 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — WTA Бостад: Катажина Кава — Нуриа Парризас-Диас, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
WTA Бостад
Завершен
(7:6, 0:6, 6:3)
2 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Нуриа Парризас-Диас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Нуриа Парризас-Диас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Нуриа Парризас-Диас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Нуриа Парризас-Диас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Нуриа Парризас-Диас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Катажина Кава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Нуриа Парризас-Диас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Катажина Кава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Нуриа Парризас-Диас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Нуриа Парризас-Диас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Нуриа Парризас-Диас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Нуриа Парризас-Диас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Нуриа Парризас-Диас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Нуриа Парризас-Диас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Нуриа Парризас-Диас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Нуриа Парризас-Диас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Нуриа Парризас-Диас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Катажина Кава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Катажина Кава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
63%
59%
Реализация брейк - пойнтов
44%
45%
