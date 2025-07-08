08.07.2025
Смотреть онлайн Берфу Ченгиз - Варвара Лепченко 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — WTA Бостад: Берфу Ченгиз — Варвара Лепченко, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:25 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 3
WTA Бостад
Завершен
(3:6, 1:6)
(3:6, 1:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Берфу Ченгиз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Варвара Лепченко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Берфу Ченгиз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Варвара Лепченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Варвара Лепченко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Берфу Ченгиз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Варвара Лепченко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Варвара Лепченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Варвара Лепченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Варвара Лепченко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Варвара Лепченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Варвара Лепченко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Берфу Ченгиз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Варвара Лепченко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
14
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
48%
93%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
Комментарии к матчу