08.07.2025
Смотреть онлайн Яна Фетт - Екатерина Макарова 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — WTA Бостад: Яна Фетт — Екатерина Макарова, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 3
WTA Бостад
Завершен
(6:4, 4:6, 6:2)
2 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ekaterina Vl. Makarova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Яна Фетт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Яна Фетт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Ekaterina Vl. Makarova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Яна Фетт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Ekaterina Vl. Makarova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Ekaterina Vl. Makarova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Яна Фетт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Яна Фетт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Яна Фетт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ekaterina Vl. Makarova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Ekaterina Vl. Makarova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Ekaterina Vl. Makarova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Яна Фетт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Яна Фетт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Яна Фетт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Ekaterina Vl. Makarova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Ekaterina Vl. Makarova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Яна Фетт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Ekaterina Vl. Makarova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Яна Фетт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Яна Фетт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Ekaterina Vl. Makarova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Яна Фетт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Ekaterina Vl. Makarova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Яна Фетт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Яна Фетт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Яна Фетт - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
14
4
Выигрыш первой подачи
69%
51%
Реализация брейк - пойнтов
70%
45%
Комментарии к матчу