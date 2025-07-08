08.07.2025
Смотреть онлайн Моюка Учиджима - Луиза Чирико 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — WTA Бостад: Моюка Учиджима — Луиза Чирико, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:50 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
WTA Бостад
Завершен
(5:7, 4:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Луиза Чирико - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Луиза Чирико - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Моюка Учиджима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Моюка Учиджима - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Луиза Чирико - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Луиза Чирико - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Моюка Учиджима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Моюка Учиджима - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Луиза Чирико - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Моюка Учиджима - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Луиза Чирико - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Луиза Чирико - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Луиза Чирико - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Моюка Учиджима - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Моюка Учиджима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Моюка Учиджима - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Луиза Чирико - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Моюка Учиджима - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Луиза Чирико - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Луиза Чирико - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Луиза Чирико - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Луиза Чирико - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
7
6
Выигрыш первой подачи
57%
62%
Реализация брейк - пойнтов
33%
45%
Комментарии к матчу