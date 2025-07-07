07.07.2025
Смотреть онлайн Мария Лурдес Карл - Семенистая Дарья 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — WTA Бостад: Мария Лурдес Карл — Семенистая Дарья, 1/16 финала . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 16:10 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
WTA Бостад
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мария Лурдес Карл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Мария Лурдес Карл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Семенистая Дарья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Семенистая Дарья - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Семенистая Дарья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Семенистая Дарья - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Семенистая Дарья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Семенистая Дарья - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Семенистая Дарья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Семенистая Дарья - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Семенистая Дарья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Семенистая Дарья - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Семенистая Дарья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Мария Лурдес Карл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Мария Лурдес Карл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Семенистая Дарья - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
46%
73%
Реализация брейк - пойнтов
100%
86%
