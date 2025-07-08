08.07.2025
Смотреть онлайн Майар Шериф - Кайжса В Хеннерманн 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — WTA Бостад: Майар Шериф — Кайжса В Хеннерманн, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Centre Court
WTA Бостад
Завершен
(3:6, 6:1, 6:2)
(3:6, 6:1, 6:2)
2 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Caijsa Hennemann - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Майар Шериф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Caijsa Hennemann - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Майар Шериф - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Caijsa Hennemann - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Caijsa Hennemann - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Майар Шериф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Caijsa Hennemann - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Caijsa Hennemann - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Майар Шериф - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Caijsa Hennemann - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Майар Шериф - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Майар Шериф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Майар Шериф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Майар Шериф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Майар Шериф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Майар Шериф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Майар Шериф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Caijsa Hennemann - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Майар Шериф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Майар Шериф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Майар Шериф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Caijsa Hennemann - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Майар Шериф - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
73%
55%
Реализация брейк - пойнтов
50%
40%
Комментарии к матчу