07.07.2025
Смотреть онлайн Leyre Romero Gormaz - Юлия Грабер 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — WTA Бостад: Leyre Romero Gormaz — Юлия Грабер, 1/16 финала . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 3
WTA Бостад
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юлия Грабер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Leyre Romero Gormaz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Юлия Грабер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Leyre Romero Gormaz - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Leyre Romero Gormaz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Leyre Romero Gormaz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Leyre Romero Gormaz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Leyre Romero Gormaz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Юлия Грабер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Leyre Romero Gormaz - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Юлия Грабер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Leyre Romero Gormaz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Leyre Romero Gormaz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Leyre Romero Gormaz - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Leyre Romero Gormaz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Leyre Romero Gormaz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
67%
65%
Реализация брейк - пойнтов
62%
33%
Комментарии к матчу