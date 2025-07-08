Текстовая трансляция

Гейм 1 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Ирене Бурилло Эскорихуела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 4 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Элизабетта Коччиаретто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 9 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Элизабетта Коччиаретто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 13 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Элизабетта Коччиаретто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 15 - Ирене Бурилло Эскорихуела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 16 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Ирене Бурилло Эскорихуела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 18 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Ирене Бурилло Эскорихуела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 20 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 21 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 22 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 23 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 24 - Элизабетта Коччиаретто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 25 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 26 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 27 - Ирене Бурилло Эскорихуела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 28 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 29 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 30 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 31 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0