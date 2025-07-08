08.07.2025
Смотреть онлайн Ирене Бурилло Эскорихуела - Элизабетта Коччиаретто 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — WTA Бостад: Ирене Бурилло Эскорихуела — Элизабетта Коччиаретто, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:35 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
WTA Бостад
Завершен
(5:7, 6:2, 6:7)
(5:7, 6:2, 6:7)
1 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ирене Бурилло Эскорихуела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Элизабетта Коччиаретто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Элизабетта Коччиаретто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Элизабетта Коччиаретто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Ирене Бурилло Эскорихуела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ирене Бурилло Эскорихуела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ирене Бурилло Эскорихуела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Элизабетта Коччиаретто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Ирене Бурилло Эскорихуела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 32 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
7
3
Выигрыш первой подачи
70%
68%
Реализация брейк - пойнтов
50%
40%
Комментарии к матчу