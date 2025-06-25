Смотреть онлайн Миннесота Линкс - Вашингтон Мистикс 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА: Миннесота Линкс — Вашингтон Мистикс, 1 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене St. Elizabeths East Entertainment and Sports Arena.
Превью матча Миннесота Линкс — Вашингтон Мистикс
Команда Миннесота Линкс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Вашингтон Мистикс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 августа 2025 на поле команды Вашингтон Мистикс, в том матче победу одержали гостьи.