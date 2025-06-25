Превью матча Миннесота Линкс — Вашингтон Мистикс

Команда Миннесота Линкс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Вашингтон Мистикс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 августа 2025 на поле команды Вашингтон Мистикс, в том матче победу одержали гостьи.